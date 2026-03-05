バイエルン・ミュンヘンは現地時間2月28日に行われたブンデスリーガ第24節でボルシア・ドルトムントに逆転勝利。2位ドルトムントとの直接対決に勝利したことで11ポイント差をつけており、ブンデスリーガ連覇に向けて独走体制に入った。



チーム内では契約延長交渉が難航していたフランス代表DFダヨ・ウパメカノと新契約を結んだバイエルンだが、新たな問題が浮上している模様。ドイツ方面の移籍市場に精通するフロリアン・プレッテンベルク氏によれば、オーストリア代表MFコンラッド・ライマーとの延長交渉が難航しているという。





2023年夏にブンデスリーガのタイトルを争うライプツィヒからフリーでバイエルンに加わったライマー。守備的MFから右サイドバックにコンバートされると、今季はここまでブンデスリーガ19試合に出場し、2ゴール4アシストを記録している。そんなライマーとバイエルンの現行契約は2027年夏までとなっている。しかし、現在年俸1000万ユーロ（約18億2000万円）を受け取っている同選手は新契約では1500万ユーロ（約27億3000万円）を要求しているという。しかし、現時点でバイエルンはこの希望額に応えるつもりはないようだ。それでも、バイエルンとライマー、そして代理人との関係は良好であるとのこと。ヴァンサン・コンパニ体制では右サイドバックの絶対的レギュラーに君臨しているなかで、同選手はバイエルンから大幅な昇給を勝ち取れるのだろうか。