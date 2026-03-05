LGエレクトロニクス・ジャパンは、モバイルノートパソコンシリーズ「LG gram」の2026年ラインナップ第2弾として、フラッグシップモデル『LG gram Pro』を4月下旬より順次発売することを発表した。

【画像あり】シルバーとブラックの薄型ボディ

「LG gram」は、2016年の日本発売以降、軽量・スリムなデザインに耐久性と長時間駆動、高性能を両立したモバイルノートパソコンシリーズ。2026年ラインナップ第1弾として、AMD Ryzen AIプロセッサを搭載した14インチモデル「LG gram」（14Z95U）がすでに発表されている。

今回発売される「LG gram Pro」は、17インチと16インチの大画面モデルで、16:10のアスペクト比を全モデルに採用している。

16インチの一部モデル（16Z95U-GU88J、16Z90U-KUB5J、16Z90U-KUB9J）では、マグネシウムとアルミニウム合金を組み合わせた新素材「Aerominum」を採用し、1,199gの軽さと12.4mm（突起部除く）の薄さを実現した。

ディスプレイについては、有機ELディスプレイを搭載した16インチの「16Z90U-KUB5J」と「16Z90U-KUB9J」が2880×1800（WQXGA+）の高解像度で、デジタルシネマ規格DCI-P3を100%カバーする。

その他のモデルはIPSパネルを採用し、解像度は2560×1600（WQXGA）、DCI-P3を99%カバーする仕様となっている。全モデルにテンキーが搭載されている。

プロセッサは「Intel Core Ultra プロセッサー（シリーズ3）」または「AMD Ryzen AIプロセッサ」が搭載された。

筐体はアトリエ・ブラッシュパターンが施され、傷が付きにくく指紋や皮脂が目立ちにくい仕様となっている。耐久性については、米国国防総省制定のMIL規格（MIL-STD-810H）のテストを7項目クリアしている。大容量バッテリーとAIによる省電力制御により、長時間駆動にも対応する。

このほか、14インチ「LG gram」の追加モデルが3月中旬より順次発売予定だ。LG公式オンラインショップでは、今回発表された新製品の一部モデルを特別価格で購入できる予約販売が実施される。詳細は製品ページで確認できる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）