◆女子プロゴルフツアー開幕戦 ダイキンオーキッドレディス 第１日（５日、沖縄・琉球ＧＣ＝６６１０ヤード、パー７２）

第１ラウンドが行われ、ツアー５勝の川崎春花（村田製作所）が１イーグル、４バーディー、２ボギーの４アンダーの６８をマーク。ホールアウトした時点では首位に立った。

出だし１０番は第２打をバンカーに入れてボギー発進し、１４番でもボギー。「今日はショットは全然良くなくて、パターでパーを拾いながらやった」。１８番パー５で残り２３２ヤードから５ウッドで放った第２打を５メートルに乗せ、会心のイーグルを奪った。

後半は４番で２メートルに寄せ、５番は８メートルをねじ込んで連続バーディー。７番は１メートル、８番は５０センチに寄せて連続で伸ばした。首位でホールアウトし「ビックリしてます。（出来は）満足です。チャンスで決められたのが良かった」とかみしめた。

昨年大会は欠場し、２年ぶりの開幕戦。２０２４年８月のＣＡＴレディース以来、１年半ぶりの優勝を狙う。２日目に向けて「自信もってプレーして、安定感のあるゴルフができたら」と見据えた。