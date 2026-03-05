¥á¥¥·¥³¤ÈFIFA¤¬WÇÕ¤Ç²ñÃÌ¡¡°ÂÁ´³ÎÊÝ¤Øºî¶ÈÉô²ñ¤òÀßÃÖ
¡¡¡Ú¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¶¦Æ±¡Û¥á¥¥·¥³À¯ÉÜ¤Ï4Æü¡¢ÊÆ¹ñ¡¢¥«¥Ê¥À¤È¶¦ºÅ¤¹¤ë6¡¢7·î¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤Ç¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¤Ë¸þ¤±¡¢À¯ÉÜ¤ä¹ñºÝ¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡ÊFIFA¡Ë¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬²ñÃÌ¤·¡¢ºî¶ÈÉô²ñ¤òÀßÃÖ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¹ñÆâ¤Ç²ñ¾ì¤È¤Ê¤ë3ÅÔ»Ô¤Î°ì¤Ä¡¢ÃæÉô¥°¥¢¥À¥é¥Ï¥é¤¬¤¢¤ë¥Ï¥ê¥¹¥³½£¤Ç¤ÏÀè·î¡¢ËãÌôÁÈ¿¥¤Ë¤è¤ëÇË²õ³èÆ°¤Çº®Íð¤¬À¸¤¸¤¿¡£
¡¡À¯ÉÜ¤ÎÀ¼ÌÀ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥á¥¥·¥³Â¦¤Ï¼£°Â¤ä¹ñËÉ¡¢¸òÄÌÉôÌç¤Î¥È¥Ã¥×¤Î¤Û¤«¡¢3ÅÔ»Ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤é¤â²ñÃÌ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£¥¬¥ë¥·¥¢¼£°Â¡¦»ÔÌ±ÊÝ¸îÁê¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤È3ÅÔ»Ô¤ÎÏ¢·È¤Ç¡ÖÂç²ñ´ü´ÖÃæ¤Î°ÂÁ´¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£FIFAÂ¦¤Ï¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¼Õ°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥á¥¥·¥³Â¦¤Ï¡¢Âç²ñÃæ¤Î¸òÄÌ¼êÃÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÀâÌÀ¤·¤¿¡£