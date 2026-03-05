◆ＷＢＣ １次ラウンドＣ組 オーストラリア３―０台湾（５日・東京ドーム）

第６回ワールド・ベースボール・クラシックが５日、開幕した。東京ドームで行われるＣ組では、２０２４年プレミア１２の覇者で世界ランキング２位の台湾と同１１位のオーストラリアによる開幕カードが行われ、オーストラリアが勝利した。

２点リードで迎えた７回１死。１番のトラビス・バザナ（２３）が初球の１５１キロ直球をフルスイング。ダメ押し弾を右翼席にたたき込んだ。

打った瞬間、“確信歩き”を見せ、その後は一塁側の自国ベンチへ大きくシャウト。喜びの中でダイヤモンドを一周した。

バザナはガーディアンズ傘下でプレーし、豪州出身者として史上初のＭＬＢドラフト全体１位指名を受けた逸材だ。鮮烈のＷＢＣデビューに「東京ドームでプレーすることは子供の頃からの夢でした。子供の頃、オーストラリアの代表チームが東京ドームでプレーするのを見ていて、日本の野球熱や環境を見て、僕にとっての聖地になったんです」と笑顔で語った。

台湾ファンの大観衆は一発が出た瞬間、沈黙した。「私のホームランで球場が静まりかえって、びっくりしました。『なんでホームラン打ったのに静かになるのかな？』と」とバザナ。打線が２発＆３人の左腕が完封リレー。前回大会８強の豪州が、最高のスタートを切った。（加藤 弘士）