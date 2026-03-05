双子出産の中川翔子「お兄ちゃん歯が生えた」息子の成長ぶり公開「小さな歯がたまらない」「日に日に成長してる」の声
【モデルプレス＝2026/03/05】歌手でタレントの中川翔子が3月4日、自身のInstagramストーリーズを更新。双子の兄の成長ぶりを写真とともに公開した。
中川は「お兄ちゃん歯が生えた！！！！！下の歯！！！！おっぱいかまれた！」と報告し、双子の兄の口元の写真を投稿。小さく開いた口の中には、下の前歯が1本チラリとのぞいており、息子の成長を感じるショットとなっている。また「歯が生えた記念日」「お兄ちゃん」と記し、口元をアップで撮影した写真も載せている。
この投稿に、ファンからは「小さな歯がたまらない」「可愛すぎる」「感動する」「これからの成長も楽しみ」「日に日に成長してる」「おめでとうございます！」などの声が上がっている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
