“過去最高”のにんにく風味「黒唐揚弁当」発売　期間限定で走る謎の「黒唐揚タクシー」に乗ると…【ほっかほっか亭】

持ち帰り弁当事業のパイオニア「株式会社ほっかほっか亭総本部」は、2026年3月16日（月）から、「黒唐揚弁当」をはじめとする「黒唐揚シリーズ」を新たに発売する。

発売を記念して、「アース製薬株式会社」と「日本交通株式会社」の異業種2社とのコラボキャンペーンを展開。「アース製薬株式会社」とのコラボでは、19日（木）から、「黒唐揚シリーズ」を購入した利用客に限り、「モンダミン クリアミント 100mL」が数量限定で提供される。また、日本交通株式会社とのコラボでは、16日（月）から、キャンペーン期間中に走行している「黒唐揚タクシー」（10台）に乗車でクーポンが貰える。

サクサクの衣とジューシーな鶏肉、ジュワッと口に広がる肉汁が特徴の「唐揚弁当」は、1976年の第1号店創業時から販売されている人気商品。以前から、再販の要望が数多く寄せられていた「黒唐揚シリーズ」が今回、期間限定で復活。

「黒唐揚」は、厳選した鶏モモ肉を秘伝のにんにく醤油だれに漬け込み、こがし醤油の香ばしい衣でサクサクに仕上げた一品。前回発売時から改良を重ね、にんにく風味を過去最高（当社比）まで高めたという。

〈ラインナップ〉

●黒唐揚弁当4コ：680円（税込）

●黒唐揚弁当5コ：760円（税込）

にんにく風味過去最高の黒唐揚。ふっくら炊き立てライスと相性が良い。

● 黒唐揚スペシャル：820円（税込）

黒唐揚3個と、ポップコーンシュリンプ（2個）タルタル付、ニラ玉、コロッケ、ウインナーなどが揃う食べ応えのある弁当。

※西日本店舗での仕様と価格になっている。一部、店舗によって金額が異なる

※秋田県、岩手県、宮城県、山梨県、関東地方、東海・北陸地方、大阪府、兵庫県（但し、淡路島除く）、奈良県、和歌山県、京都府、滋賀県、中国・山陰地方、九州地方の各店で発売

〈コラボキャンペーン〉

【アース製薬×ほっかほっか亭】

「黒唐揚シリーズ」を購入で「モンダミン クリアミント 100mL」プレゼント。黒唐揚シリーズを、匂いを気にせず心ゆくまで楽しんでほしいという想いから、マウスウォッシュの代名詞「モンダミン」とのコラボが実現。

・配布期間：2026年3月19日(木)〜 なくなり次第終了

・対象注文：店頭注文・モバイルオーダーで対象商品をご購入のお客さま

・プレゼント内容：アース製薬モンダミンクリアミント 100mL

・対象商品：黒唐揚弁当（5個・4個）、黒唐揚スペシャル ※おかず含む

※配達・配達代行サービスは対象外

※対象商品1品購入につき1個のプレゼントとなる

【日本交通×ほっかほっか亭】

「黒唐揚タクシー」乗車でクーポンをプレゼント。日本交通の象徴である“黒”いタクシーが、期間中10台限定で「黒唐揚タクシー」に変身する。乗車すると、ほっかほっか亭で利用できる黒唐揚（1個）のプレゼントクーポンがもらえる。出会えたらラッキーの特別車両。

・キャンペーン期間：2026年3月16日(月)〜4月15日(水) ※なくなり次第配布終了

・クーポン使用期限：2026年4月30日（木）まで

・内容：黒唐揚タクシーに乗車の利用者に、「黒唐揚（1個）」プレゼントクーポンを配布

・クーポン利用条件：次回来店時、弁当購入で1会計につき、1枚利用可

※モバイルオーダー・配達・配達代行サービスは対象外

※1会計につき1個のプレゼント

※青森県、四国地方、淡路島のほっかほっか亭では利用できない