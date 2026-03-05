X JAPANのYOSHIKIが、29日に三重・鈴鹿サーキットで行われる「2026 FIA F1 世界選手権シリーズ Aramco 日本グランプリレース」（F1 日本グランプリ）の決勝スタート前セレモニー中に国歌演奏を行うことが決定した。

決勝レースは国外180以上の国と地域で中継される予定。世界最高峰の舞台で、日本が誇る世界的ミュージシャンであるYOSHIKIがピアノとドラムで日本国歌「君が代」を奏でる。

YOSHIKIは大役に向け「鈴鹿サーキットという世界最高峰のモータースポーツの舞台で、日本国歌『君が代』を奏でられることは、音楽家としてこの上ない名誉だと感じています」と感激「今回のパフォーマンスでは、ピアノに加えてドラムもたたく予定です。3度目の手術とリハビリを経て、再びこの地で皆さんに全力の音を届けられることを楽しみにしています。この機会に心から感謝し、特別な瞬間を音楽で届けられればと思います」とコメントを寄せた。

F1日本グランプリの翌週、2年半ぶりとなるクラシカルコンサートが4月3日から東京ガーデンシアターにて開催予定。3度の頸椎（けいつい）手術と長期リハビリを乗り越えた復活公演として、国内外で大きな注目を集めている。