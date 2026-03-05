SEVENTEEN（セブンティーン）のユニット「S・COUPS（エクスプス）×MINGYU（ミンギュ）」（C×M）の初ミニアルバム「HYPE VIBES」が、オリコンチャート「デーリーアルバムランキング」（2日付）でトップに返り咲いた。リリースから5カ月で、1位に戻った。

韓国メディアのOSENは5日「先月、日本の2都市（千葉公演、愛知公演）で開催された『DOUBLE UP LIVE PARTY』の熱気が、順位上昇につながったようだ」と分析した。

昨年9月29日に発売された同アルバムは、世界的に注目され、累計販売数が100万枚に迫っている。発表当時、K−POPユニットアルバムの中で最も多い初動販売量（発売直後1週間のアルバム販売量）を更新し、米ビルボードメインアルバムチャート「ビルボード200」でも、K−POPユニットの最高順位を記録した。

同メディアは「日本での人気も熱かった。アルバムは公開からわずか1日で、10万枚以上の出荷数を記録し、日本レコード協会からゴールドディスク『ゴールド』認定を受け、オリコンの『週間アルバムランキング』や『週間総合アルバムランキング』など主要チャートで1位を独占した。愛知と千葉で4回にわたる公演のチケットもすべて完売し、強力なチケットパワーを証明した」と伝えた。