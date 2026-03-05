カイロス３号機「68.8秒後に飛行中断」　原因は調査中　スペースワン「必要な改善を行い、着実に前進させていただきたい」

ベンチャー企業スペースワン開発の「カイロス3号機」は5日午前11時10分に打ち上げられたが、飛行中断措置が取られた。

カイロス3号機は3回連続で打ち上げは延期になっていて、4回目の挑戦だった。

スペースワンの豊田社長は午後3時からの会見で、「ミッションを達成することはかないませんでした。打ち上げを応援してくださった皆様の期待に十分お応えできず、残念に思います」と話した一方、「3号機は結果として前回到達した手前で飛行中断となり、後退しているように見えるかもしれないが、我々はノウハウを蓄積でき、前進できたと思っています」と述べた。

豊田社長は「カイロス3号機は安全システムが作動し、飛行が中断されました。何が起きたか確認し、必要な改善を行った上で、着実に前進させていただきたい」と語った。

引き続き行われている会見で、スペースワンは「カイロス3号機」は打ち上げから68.8秒後に飛行中断したことを明らかにした。

5日午前の環境については、天候や風についても非常にいい状態で、問題はなかったとした。

また、現時点、機体の破片などによる人的・物的被害の確認はされていないという。

機械環境や熱環境、フライトに起因する環境や搭載機器などに大きな異常があったとは認められておらず、飛行中断に至った経緯や原因はこれから調査する。

その上で、「飛行は極めて順調だったが、もともと想定していた経路からは逸脱していないのて、飛行中断機能として経路を逸脱したとか、機体に大きな異常ではないと思っている。飛行中断系統が何か問題を起こしたと考えるのが妥当だと思っています」と見解を述べた。

4号機の挑戦については、現時点は未定としている。