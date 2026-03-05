お笑いコンビ、EXITのりんたろー。（39）が4日放送のフジテレビ系「ホンマでっか！？TV」（水曜午後9時）に出演。花粉症対策をめぐり、明石家さんまから疑いの目をかけられた。

番組ではSnow Man佐久間大介（33）が花粉症対策として注射を打ち、治ったことを明かした。りんたろー。も「僕も去年注射打ったんですよ」と明かし「調子いいんですよ。でも首に打つんですよ。首に打って、調子良いからこれ大丈夫なのかなって」と効果を実感するとともに薬の違法性などを心配した。

ここで専門家から「注射は種類があるんですね。筋肉に打ちましたか？」と質問された。佐久間は「多分そうだと思います」と答え、りんたろー。は「アレルギーの神経をバグらせるみたいな」と曖昧に返した。相方の兼近大樹は「そんな注射よく打てるね。『よくわかんないけど』で打っちゃダメだよ」とつっこんだ。

狩野英孝も注射の経験があるといい、ステロイドだったと明かした。

免疫治療の専門家は「ステロイドの注射は使用ができなくなりました」と語った。「ステロイドの注射は効果に比べて副作用が強いんですね。将来的に血圧が上がったりとか、骨が弱くなったりとか」と語った。

狩野は「昔はOKだったんですよね？」と確認した。

さんまは「お前先週打ったとか言ってなかったか？」と聞くと、りんたろー。は「去年です！去年！」と否定した。

さんまは「お前捕まります。5時40分確保」とボケた。ブラックマヨネーズの小杉竜一も「とりあえずいったん謹慎しよう」と便乗し、さんまはカメラに「カメラ切っとけよ、りんたろー。」と編集がしやすい画角を誘導し笑わせた。