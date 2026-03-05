SUPERDELUXE GAMES（SDX）は、KRAFTON、およびTango Gameworksの協力のもと、PlayStation 5向けパッケージ版『Hi-Fi RUSH』を7月16日に発売することを発表した。

『Hi-Fi RUSH』は、音楽とアクションがシンクロするリズムアクションゲームだ。プレイヤーは胸にミュージックプレイヤーを埋め込まれた青年チャイとなり、仲間たちと共に巨大企業に立ち向かう。

すべての攻撃やアクションがビートに連動し、リズムに乗るほどコンボや演出が変化していく。Nine Inch Nails、The Prodigy、The Black Keysといった実在アーティストの楽曲に合わせた演出も特徴のひとつである。開発はTango Gameworksが手がけた。

パッケージ版は通常版とDELUXE EDITIONの2種類が用意される。通常版の価格は5,980円（税込）で、永久封入特典としてリバーシブルジャケットおよびキャラクターブックが付属する。

ゲームソフトにはダウンロード版『Hi-Fi RUSH Deluxe Edition』の内容に加え、すべての無料アップデート、3つのコスチュームパック（Bossplay、和装、チームプレイ）が含まれる。

DELUXE EDITIONは9,980円（税込）で、通常版の内容に加えて三方背ケース、トレーディングカード、オリジナルサウンドトラック（3枚組）、ゲーム内アートや設定資料・キャラクターデザイン画とアートデザイナーによるコメントを収録したアートブックが同梱される。数量限定での販売となり、完売次第終了となる。なお、DELUXE EDITIONに同梱されるゲームソフトは通常版と共通だ。

予約は3月5日よりSDX公式ストアおよび各小売店で開始されている。SDX公式ストアでの購入特典として「チャイのギターメタリックステッカー」が付属するほか、国内配送料が無料となる。なお、店舗別特典も予定されており、詳細はSDXの公式Xアカウントにて後日発表される。

■商品情報『Hi-Fi RUSH』パッケージ版メーカー：KRAFTON, Inc.対応ハード：PlayStation 5発売日：7月16日予約開始日：3月5日価格：通常版 5,980円（税込）／DELUXE EDITION 9,980円（税込）通常版内容：ゲームソフト（DL版Deluxe Edition相当＋全無料アップデート＋コスチュームパック3種）、リバーシブルジャケット、キャラクターブックDELUXE EDITION同梱物：・通常版一式・三方背ケース・トレーディングカード・アートブック・オリジナルサウンドトラック（3枚組）

■関連リンク商品ページ：https://superdeluxegames.jp/collections/hi-fi-rushSDX公式ストア：https://www.superdeluxegames.jp