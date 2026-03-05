八木勇征の筋骨隆々“後ろ姿”に共演者衝撃「なにこの背中!!」
FANTASTICS from EXILE TRIBEのメンバーが出演するテレビ朝日系『ファンタスティックPARK』（毎週火曜 深1：02）。3日深夜に放送された同番組では、メンバーが4つのチームに分かれて「ファンタスティックな1枚」をテーマに写真を出し合い、得点を競った。
【写真】すごすぎ！筋骨隆々の後ろ姿を公開した八木勇征
最終戦となるこの対決では、1位に10ポイント、2位に5ポイント、3位に3ポイントが与えられる一方、4位にはなんとマイナス10ポイントという厳しいルールが設定された。
木村慧人＆中島颯太チームが出したのは、木村がFANTASTICSに加入して初めて誕生日を祝ってもらったときの1枚。メンバー全員が肩を組んで並ぶ姿に「懐かしい」「いい写真」と声が上がった。夢をかなえて初めてメンバーに祝ってもらった貴重な1枚を披露した。
続いて澤本夏輝＆世界チームは、世界が初めて1人でニューヨークに行ったときの写真を披露。腕を組んで夜景を背に立つ18歳の姿に「何これ！」「かっこいい」「合成みたい」と驚きの声が。「ほぼ出したことない」という貴重な1枚だった。
八木勇征＆瀬口黎弥チームは、八木が温泉でマネージャーに後ろ姿を撮ってもらった写真を披露。これにぼる塾・あんりは「なにこの背中!!」と興味津々。「八木くんいいね〜これ」とあんりに刺さる1枚に、ほかのメンバーは「騙されないでください」と声を上げ、あんりに目を覚ますよう促した。あんりが「背中もカッコいいんだ、八木さんって」とコメントすると八木は「自分から見えない所を1番カッコ良くしたい」とコメントし、他のメンバーも納得の“名言”が飛び出した。
最後に公開された佐藤大樹＆堀夏喜チームの写真は佐藤の昔の1枚。これにメンバーは「何ですかこれは」「よわっ」「これは罰ゲームだ」などと反応し、早くも最下位を予想し始める展開に。ここで中島が「大樹くんの写真多くない？」と同じチームの堀の写真が出ていないことにツッコミを入れると、堀は「2年前に写真が全部消えてしまった」と告白していた。
