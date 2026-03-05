ゆうちゃみ、“ナイスバディブラ”身につける 『PEACH JOHN』春ビジュアルに登場
ピーチ・ジョンは5日、ゆうちゃみを起用した最新ビジュアルを公開した。人気ノンワイヤーシリーズ「いつでもジャストブラ」の新デザインをはじめ、春らしいデザインのルームウェアやブランドのトップセラー『ナイスバディブラ』などを着こなしている。
【写真いっぱい】“ナイスバディブラ”ゆうちゃみが着こなす
左右差のあるバストや、体調によるサイズ変化にも対応し、ぴたっとフィットする「いつでもジャストブラ」シリーズ。もちっと柔らかなパッドがバストを包み込むようにフィットし、ノンワイヤーで快適な着け心地でながら、高さのあるバストをメイクする。
新デザインは、フロント全体にフラワープリントのストレッチ生地を使用し、シアーなストレッチレースをたっぷり縦長カップ風にレイヤードし、レース越しにフラワープリントが透ける、華やかでフェミニンなデザインとなっている。
ラメ糸入りの刺しゅうレースでカップを覆った新デザイン「ナイスバディブラブライトフラワー」。曲線的なフラワー柄が映えるデザインとなっている。カップのサイドにはタックを寄せたチュールを重ね、フェミニンなアクセントをプラス。カップ面積を引き締め、華奢に見せる効果も叶える。
フロント下辺には軽やかなチュールフリルをあしらい、ロマンティックな印象に。カップ周りとサイドベルトには繊細なストレッチレースを使用し、サイドベルトの下辺はスカラップで、後ろ姿まで華やかに仕上げた。
ワンピースやドレスのインナーとしてはもちろん、1枚でフェミニンなルームウェアとしても活躍するスリップも発売。統一感のあるコーディネートを楽しめる。
透け感のある編み柄と光沢感のあるサテン調素材のコントラストが印象的な、ストレッチラッセルレースを贅沢に使用した「ナイスバディブラ」シリーズ。新色“ミモザ”はホワイトをベースに、イエローの濃淡とグリーンで水彩画調の花柄をプリント。“サクラ“はライトピンクをベースに、中心を濃いピンクの桜の花をプリントした。
ナイスバディブラは、ピーチ・ジョンが提唱するヴィーナスバランス、バストとウエストの厚みの比率1.5：1を実現する人気ブラ。サイズに応じて厚みを変えたカップで最適なボリュームをプラスし、ぷるんと柔らかな形良いバストをメイクする。
