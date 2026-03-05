お笑いコンビ、ブラックマヨネーズの吉田敬（52）とお笑いコンビ、霜降り明星の粗品（33）が、4日放送の日本テレビ系「吉田と粗品と」（深夜2時15分）に出演。吉田が若手のころに先輩社員に発した言葉を明かした。

今回は視聴者からの留守電メッセージによるお悩みを聞いた。直属の上司が短いサイクルで変わってばかりのため、なかなか関係を築けないので、早く打ち解けられるコツを教えて欲しい、という女性からメッセージ。

吉田は若手のころ「俺、我慢、ある程度限界に来たら、結構言うてたんよ」と、吉本興業の先輩社員にキレた話をした。先輩や上司と一緒のロケ車の中で会話していた時「俺がなんかしゃべって。笑いはなかったんな、普通に答えたから」。すると「ほな、この社員が『オチ無いんかい！おまえ』って。とにかくそんなんばっかり言うやつ」。

吉田は「ずっと腹立っていたから、次ぎにこの人がしゃべって、オチが無かった時に…」。発したのが「オチないやんけ、おまえも！」。車内の空気は「ピッキーン」（吉田）と凍り付いたという。

吉田はその社員とは「今、めっちゃ仲ええで」と話した。