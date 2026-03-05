ラグビー・リーグワン１部の神戸は５日、デイブ・レニー・ヘッドコーチ（ＨＣ）が今季終了後、ニュージランド代表「オールブラックス」のＨＣに就任することが決まったと発表した。

レニー氏は２３―２４シーズンに神戸のＨＣに就任。世界トップレベルの知見をもとに戦術面の強化とチーム体制の再構築を推進し、若手育成と選手層の底上げに取り組み、チーム全体の競争力向上とプロフェッショナルな文化の確立に大きく貢献してきた。昨季はチームを過去最高の３位に導き、今季も第１０節を終えて９勝１敗。首位の東京ベイと勝ち点２差の２位につけている。

レニーＨＣは「昨日、今シーズン終了後より、ニュージーランド代表オールブラックスのＨＣに就任することが発表されました。このような大変名誉ある役割を任せていただけることを光栄に思うと同時に、それに伴う責任と期待の大きさも十分に理解しています。また、９年間海外で過ごした後、家族の近くで生活するために母国へ戻れることを楽しみにしています。この２年半、多くの関係者の努力によって、チームは大きな成長と前進を遂げてきました。スティールメイツの皆さまには、今シーズン終了までチームに全力でコミットすることをお約束します。そして、ここでの時間を皆さまとともに優勝という形で締めくくることができれば、これ以上嬉しいことはありません」とチームを通じてコメントした。