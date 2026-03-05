これからの予定【経済指標】
【スウェーデン】
消費者物価指数（CPI）（速報値）（2月）16:00
予想 0.6% 前回 0.1%（前月比)
予想 0.5% 前回 0.5%（前年比)
予想 0.6% 前回 0.3%（除く住宅ローン・前月比)
予想 1.8% 前回 2.0%（除く住宅ローン・前年比)
【ユーロ圏】
フランス鉱工業生産指数（1月）16:45
予想 0.3% 前回 -0.7%（前月比)
ユーロ圏小売売上高（1月）19:00
予想 0.3% 前回 -0.5%（前月比)
予想 1.7% 前回 1.3%（前年比)
【スイス】
雇用統計（2月）17:00
予想 3.2% 前回 3.2%（失業率（季調前）)
予想 2.9% 前回 2.9%（失業率（季調済）)
【英国】
建設業PMI（購買担当者景気指数）（2月）18:30
予想 47.0 前回 46.4 （建設業PMI)
【ブラジル】
雇用統計（1月）21:00
予想 5.3% 前回 5.1%（失業率)
貿易収支（2月）6日03:00
予想 43.8億ドル 前回 43.43億ドル（貿易収支)
【米国】
チャレンジャー人員削減数（2月）21:30
予想 N/A 前回 117.8%（前年比)
新規失業保険申請件数（02/22 - 02/28）22:30
予想 21.5万件 前回 21.2万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（02/15 - 02/21）
予想 184.6万件 前回 183.3万件（継続受給者数)
非農業部門労働生産性指数（速報値）（2025年 第4四半期）22:30
予想 1.8% 前回 4.9%（非農業部門労働生産性・前期比)
予想 2.0% 前回 -1.9%（単位労働費用・前期比)
輸入物価指数（1月）22:30
予想 0.3% 前回 0.1%（前月比)
予想 0.2% 前回 0.0%（前年比)
輸出物価指数（1月）22:30
予想 0.2% 前回 0.3%（前月比)
予想 3.1% 前回 3.1%（前年比)
※予定は変更されることがあります。
