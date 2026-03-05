中東情勢にらみ変わらず＝オセアニア為替概況



中東情勢をにらんだ動きが継続。昨日海外市場から東京朝にかけては有事のドル買いの一服もあり、豪ドルは対ドルで上昇する場面が見られ、1豪ドル=0.7089ドルを付けた。イラン情勢の長期化懸念が広がったことや、クウェート沖でタンカーが大規模爆発に巻き込まれ原油流出事故が発生したと報じられたことなどから、上昇一服後は有事のドル買いが再開。午後に入っても流れが続き、0.7030ドル台を付けている。



NZドルも流れは同様で、前日の上昇の流れから朝に0.5949ドルまで上昇。その後は一転してドル高が強まり、0.5910ドル台までNZドル安ドル高が進んだ。



豪ドル円は対ドルでの豪ドル売りもあって上値が重い。朝の111.18円前後から午前中に110.70円前後まで下落。その後ドル円の反発に111円台を一時回復したものの、午後は対ドルでの豪ドル売りに押され110.50円台を付けた。



NZドル円も朝に93.34円まで上昇したが、昼前に92.90円台へ落とし、その後の円売りに昼にかけて93.20円台まで反発。しかし、午後の対ドルでのNZドル売りに92.93円を付けている。



今週の主な結果



豪州

03/03 09:30 経常収支 （2025年 第4四半期） 結果 -211.0億豪ドル 予想 -164.0億豪ドル 前回 -166.0億豪ドル （経常収支）

03/03 09:30 住宅建設許可 （1月） 結果 -7.2% 予想 5.2% 前回 -14.9% （前月比）

03/04 09:30 実質ＧＤＰ （2025年 第4四半期） 結果 0.8% 予想 0.6% 前回 0.4% （前期比）

03/04 09:30 実質ＧＤＰ （2025年 第4四半期） 結果 2.6% 予想 2.2% 前回 2.1% （前年比）

03/05 09:30 貿易収支 （1月） 結果 26.31億豪ドル 予想 38.8億豪ドル 前回 33.73億豪ドル （貿易収支）





NZ

03/03 06:45 住宅建設許可 （1月） 結果 1.9% 前回 -4.6% （前月比）

