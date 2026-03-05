テクニカルポイント　ユーロスイス、下降トレンド継続中

0.9303　200日移動平均
0.9271　一目均衡表・雲（上限）
0.9252　100日移動平均
0.9239　一目均衡表・雲（下限）
0.9195　エンベロープ1%上限（10日間）
0.9176　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
0.9121　一目均衡表・基準線
0.9120　21日移動平均
0.9104　10日移動平均
0.9088　一目均衡表・転換線
0.9065　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
0.9059　現値
0.9013　エンベロープ1%下限（10日間）

　ユーロスイスは、１月後半以降、下降トレンドが継続している。ただ、その下落スピードは局面ごとに変化している。３月に入ってからは中東有事の発生で急激なスイスフラン買いが持ち込まれており、足元ではその動きの調整から再び下方向への動きをみせている。下降のスピード感を示すＲＳＩ（１４日）は、３３．５付近となっている。まだ、売られ過ぎ領域３０以下には届いていない。当面はユーロスイスの戻り売り姿勢が見られそうだ。１０・２１日線は０．９１０４・０．９１２０に位置している。