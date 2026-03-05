テクニカルポイント ユーロスイス、下降トレンド継続中 テクニカルポイント ユーロスイス、下降トレンド継続中

テクニカルポイント ユーロスイス、下降トレンド継続中



0.9303 200日移動平均

0.9271 一目均衡表・雲（上限）

0.9252 100日移動平均

0.9239 一目均衡表・雲（下限）

0.9195 エンベロープ1%上限（10日間）

0.9176 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

0.9121 一目均衡表・基準線

0.9120 21日移動平均

0.9104 10日移動平均

0.9088 一目均衡表・転換線

0.9065 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

0.9059 現値

0.9013 エンベロープ1%下限（10日間）



ユーロスイスは、１月後半以降、下降トレンドが継続している。ただ、その下落スピードは局面ごとに変化している。３月に入ってからは中東有事の発生で急激なスイスフラン買いが持ち込まれており、足元ではその動きの調整から再び下方向への動きをみせている。下降のスピード感を示すＲＳＩ（１４日）は、３３．５付近となっている。まだ、売られ過ぎ領域３０以下には届いていない。当面はユーロスイスの戻り売り姿勢が見られそうだ。１０・２１日線は０．９１０４・０．９１２０に位置している。

