俳優の風間俊介（42）が5日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。出演者から詰問される場面があった。

風間は木曜レギュラーとの関わりを問われ、「和歌子さんと一緒にお食事させてもらったりとかはあって」とタレントの島崎和歌子と交流があると告白。「今まで連絡先知らなくて、ちょっと前に連絡先を教えていただいたんですよ」とも明かした。

しかし「全然連絡できていなくて」と言い、「振り向くと和歌子さん怒ってないかなって…」と吐露。後席の島崎は「ちょっといいですか？私から連絡先聞いてないんですよ。私LINEやっていない、電話番号しかないじゃないですか。“教えてください”って、あなたの方から言ったんですよね」と問い詰めた。

風間は背筋を伸ばして「すいません」とすぐさま謝罪したが、島崎は「分かってます？」と厳しい口調。風間は「大変申し訳ないです。僕も…。スケジュールが立て込んでいたっていうことで」と苦しい言い訳をし、「和歌子さんとご飯食べるんだったら、ちゃんとした時間があったらいいななんて思っていたら」と続けた。

島崎は笑いながら「4月、本多劇場でしたよね。分かりました」と風間の舞台の予定をチェックし観劇を示唆、風間は「ありがとうございます」と頭を下げていた。