５日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５７円１９銭前後と前日午後５時時点に比べ２０銭強のドル安・円高。ユーロは１ユーロ＝１８２円２５銭前後と同６０銭強のユーロ安・円高で推移している。



ドル円は、午前９時時点では１５７円００銭近辺で推移していたが、午前１０時２０分過ぎには一時１５６円４０銭台まで下落した。４日に米ニューヨーク・タイムズは、イランの情報機関が停戦を求めて米中央情報局（ＣＩＡ）に接触していたと報じた。イランは同報道を否定したが、米国・イスラエルとイランの戦闘が長期化するとの観測が後退し、「有事のドル買い」の巻き戻しが流入した。ただ、中東情勢の緊迫化への警戒感は強く、午後にかけ１５７円２０銭近辺に値を戻した。。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１５９４ドル前後と同０．００２０ドル程度のユーロ安・ドル高で推移している。









出所：MINKABU PRESS