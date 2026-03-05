リバーエレテック<6666.T>＝３日ぶり急反騰でストップ高。電子機器の制御に使う水晶振動子で高実績を誇る水晶製品専業メーカーで、電子ビーム封止工法などの独自技術で業界他社と一線を画している。弾性波素子技術を駆使した同社の看板製品「ＫｏＴカット水晶デバイス」は、生成ＡＩの普及加速でニーズが急速に高まっている高速通信や、高度なクオリティが求められる防衛装備分野での重要部材として耳目を集めている。昨年１２月にはＫｏＴカット技術をベーステクノロジーとして、ＡＩサーバーなどに用いられる光トランシーバーの要求スペックに最適化した「ＫＣＲＯ―０５」を開発し、脚光を浴びた経緯がある。防衛・航空宇宙向けにおいても高精度かつ高温環境下での耐久性に優れた水晶製品サプライヤーとして存在感を示しており、高市政権が国策として後押しする重点投資分野で商機を捉える可能性があり、これが投資資金攻勢の拠りどころとなっている。



ＪＤＳＣ<4418.T>＝後場ストップ高。正午ごろ、アマゾン ウェブ サービス ジャパン（東京都目黒区）が提供する「フィジカルＡＩ開発支援プログラム」に採択されたと発表しており、今後の事業展開への期待感から買われているようだ。同プログラムは、Ｖｉｓｉｏｎ－Ｌａｎｇｕａｇｅ－Ａｃｔｉｏｎ（ＶＬＡ）をはじめとしたロボット基盤モデルの開発を支援する目的で創設されたもの。ＪＤＳＣでは今年２月に「Ｐｈｙｓｉｃａｌ ＡＩビジネス開発室」を設立するなどフィジカルＡＩ分野への注力を強めており、今回の採択により、製造・物流領域を起点としたロボット基盤モデルの開発を加速させるとともに、新たなビジネスモデルの構築を目指すとしている。



オーバル<7727.T>＝４日ぶり急反発。同社は４日、中国子会社がリチウムイオン電池の製造工程用のコリオリ流量計「ＡＬＴＩｍａｓｓ（アルティマス）Ｔｙｐｅ Ｕ」の大口案件を受注したと発表。これが材料視されているようだ。これは、中国の大手リチウムイオン電池メーカーからの発注によるもの（企業名は非公開）。同社は今後もアジアをはじめ海外市場を含む多様な産業の流量計測ニーズに応えていくとしている。



マイクロ波化学<9227.T>＝急反騰で４ケタ大台復帰。マイクロ波を使った研究開発に経営資源を注ぎ、産業向けに独自ソリューションを提供する。米国・イスラエルとイランの軍事衝突ではドローン攻撃の脅威性が伝わっているが、ドローンを使った飽和攻撃に対抗するために高出力マイクロ波による破壊（誤作動させて破壊する）が注目されている。そうしたなか、同社の技術が思惑買いの対象となっているもよう。同社のソリューションはあくまで産業用であり防衛分野とは関わっていないものの、高出力マイクロ波の基盤技術になり得るため、将来的にドローン対策におけるニッチトップ銘柄としての観点で投資マネーが食指を動かしている。



オンコリスバイオファーマ<4588.T>＝切り返し急で一時ストップ高。５日、トランスポゾン社にライセンスアウトしたＬＩＮＥ－１逆転写酵素阻害剤の「ＯＢＰ－６０１」に関し、米国の医療先端研究計画局のＰＲＯＳＰＲプログラムのもと、健康寿命の延伸を目的とする研究開発に対して最大２２００万ドルの研究開発支援（アワード）を受けることが公表されたと開示した。新薬の開発加速を期待した買いが集まったようだ。アワードに基づく資金は研究の進捗及び費用発生に応じ、トランスポゾン社や参画する研究機関に支払われる予定という。



ＢｕｙＳｅｌｌ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ<7685.T>＝急反発。４日の取引終了後に、「ＪＵＸＩ」ブランドでライブコマース事業を展開する中国の吉奢礼（杭州市）と中国及び北米市場を対象とした海外販売事業の拡大に向けた基本合意書を締結したと発表しており、好材料視されている。吉奢礼は８０人規模の自社ライバーを抱え、ブランドバッグ、腕時計、ジュエリーの高品質な商品を中国全土と米国向けにライブ販売を実施している。今回の基本合意で吉奢礼とのパートナーシップにより、中国市場においてリペア技術の活用による「Ｃ・Ｄランク品」のリペア及びライブ販売を行うほか、中国市場において高回転で販売可能な「Ｓ・Ａランク品」のライブ販売やバイセルの国内倉庫を用いた北米市場向けライブ販売などを行うとしている。なお、同件による２６年１２月期業績への影響は軽微としている。



