C大阪の発表にファン驚き「大事件やんけ」「ショックすぎる」「何があったんだ?」
セレッソ大阪は5日、セレッソバルに出店している「たこ焼道楽 わなか」が、当面の間出店を見合わせると発表した。
7日にヨドコウ桜スタジアムで行われるJ1百年構想リーグWEST第5節・清水エスパルス戦からの見合わせとなり、再出店時期は未定。なお、経緯については明かされていない。
大阪を代表する名店である「たこ焼道楽 わなか」は、C大阪のゴールドパートナー。スタジアムグルメへの出店のほか、選手の一日店長イベントやコラボ企画を実施するなど、ファン・サポーターにとってはお馴染みの存在だ。
クラブ公式X(@crz_official)には「人気なのにマジか」「大事件やんけ」「衝撃の事実」「え、、ショックすぎるんだけど、、、」「わなかさんゴールドパートナーやけど大丈夫?」「何があったんだ?」「理由が気になりますねぇ…」と驚きの声などが寄せられた。
7日にヨドコウ桜スタジアムで行われるJ1百年構想リーグWEST第5節・清水エスパルス戦からの見合わせとなり、再出店時期は未定。なお、経緯については明かされていない。
大阪を代表する名店である「たこ焼道楽 わなか」は、C大阪のゴールドパートナー。スタジアムグルメへの出店のほか、選手の一日店長イベントやコラボ企画を実施するなど、ファン・サポーターにとってはお馴染みの存在だ。
クラブ公式X(@crz_official)には「人気なのにマジか」「大事件やんけ」「衝撃の事実」「え、、ショックすぎるんだけど、、、」「わなかさんゴールドパートナーやけど大丈夫?」「何があったんだ?」「理由が気になりますねぇ…」と驚きの声などが寄せられた。