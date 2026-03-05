ヨンキュウ <9955> [東証Ｓ] が3月5日大引け後(15:30)に配当修正を発表。従来未定としていた26年3月期の期末一括配当は25円(前期は20円)実施する方針とした。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社は、各事業年度の利益状況・財政状況及び将来の企業価値向上に向けた事業投資のための資金需要等を総合的に勘案した上で、安定した配当を継続的に行うことを基本方針としております。 当社を取り巻く養殖業界は、気候変動による温暖化の影響や原材料価格の高止まり等により、経営環境は厳しい状況が続いております。このような状況の中で前回予想では2026年３月期の期末配当金を未定としておりましたが、中核事業の業績が堅調に推移していることに加え、特別利益（投資有価証券売却益）の計上がある一方、大型設備投資計画があり、期末配当予想を１株当たり 25円（内訳：普通配当 17円、特別配当 8円）に修正させていただきます。

