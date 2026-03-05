5日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数1414、値下がり銘柄数97と、値上がりが優勢だった。



個別ではクオンタムソリューションズ<2338>、ＭＥＲＦ<3168>、日本ギア工業<6356>、ＴＶＥ<6466>、岡野バルブ製造<6492>など7銘柄がストップ高。ＪＭＡＣＳ<5817>、シキノハイテック<6614>、助川電気工業<7711>は一時ストップ高と値を飛ばした。大成温調<1904>、Ｓｈｉｎｗａ Ｗｉｓｅ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ<2437>、ヒビノ<2469>、日本マクドナルドホールディングス<2702>、大戸屋ホールディングス<2705>など40銘柄は昨年来高値を更新。リバーエレテック<6666>、東京衡機<7719>、メタプラネット<3350>、北川精機<6327>、地盤ネットホールディングス<6072>は値上がり率上位に買われた。



一方、Ｆａｂｅｒ Ｃｏｍｐａｎｙ<220A>、タカセ<9087>、トーシンホールディングス<9444>、ＣＡＰＩＴＡ<7462>、京極運輸商事<9073>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

