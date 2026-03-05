5日の日経平均株価は前日比1032.52円（1.90％）高の5万5278.06円と4日ぶり反発し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1423、値下がりは154、変わらずは13と、値上がり銘柄の割合は80％を超えた。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を276.76円押し上げ。次いでＳＢＧ <9984>が126.75円、東エレク <8035>が103.29円、信越化 <4063>が48.80円、ＴＤＫ <6762>が44.87円と続いた。



マイナス寄与度は8.77円の押し下げでニトリＨＤ <9843>がトップ。以下、トヨタ <7203>が6.52円、ネクソン <3659>が5.95円、任天堂 <7974>が4.18円、花王 <4452>が4.11円と並んだ。



業種別では33業種中27業種が値上がり。1位は鉱業で、以下、石油・石炭、銀行業、保険業が続いた。値下がり上位には空運業、その他製品、食料品が並んだ。



