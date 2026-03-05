ETF売買代金ランキング＝5日大引け
5日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 248467 -33.5 51160
２. <1357> 日経Ｄインバ 53244 -28.4 4687
３. <1321> 野村日経平均 44128 -39.1 57440
４. <1360> 日経ベア２ 27743 -28.6 115.2
５. <1458> 楽天Ｗブル 18835 -51.9 60890
６. <1615> 野村東証銀行 17316 178.2 600.0
７. <1579> 日経ブル２ 17224 -48.8 551.6
８. <1306> 野村東証指数 14745 -52.8 3885
９. <1540> 純金信託 12078 -59.5 24495
10. <1329> ｉＳ日経 9518 -8.6 5715
11. <1542> 純銀信託 9035 -26.2 37300
12. <2644> ＧＸ半導日株 8437 -14.9 3239
13. <1671> ＷＴＩ原油 7662 -15.2 3992
14. <1320> ｉＦ日経年１ 6281 -39.0 57250
15. <1568> ＴＰＸブル 6117 -54.8 832.0
16. <1489> 日経高配５０ 6057 -45.5 3180
17. <1330> 上場日経平均 5971 -27.4 57500
18. <1475> ｉＳＴＰＸ 5210 -45.7 379.5
19. <1346> ＭＸ２２５ 3997 13.3 57140
20. <200A> 野村日半導 3634 -4.3 3168
21. <1459> 楽天Ｗベア 3498 -41.7 189
22. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 3145 -35.3 78540
23. <2036> 金先物Ｗブル 2982 -53.4 244500
24. <1308> 上場東証指数 2957 -52.8 3845
25. <1356> ＴＰＸベア２ 2665 -31.4 141.4
26. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 2384 37.1 118
27. <1655> ｉＳ米国株 2154 -46.5 774.2
28. <314A> ｉＳゴールド 1882 -54.5 383.1
29. <1305> ｉＦＴＰ年１ 1865 -65.7 3930
30. <2038> 原油先Ｗブル 1794 -17.4 2025
31. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 1782 32.0 56390
32. <1326> ＳＰＤＲ 1770 -49.8 74280
33. <1328> 野村金連動 1718 -33.4 19160
34. <1358> 上場日経２倍 1666 -38.2 96940
35. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1598 -61.3 2144.0
36. <1367> ｉＦＴＰＷブ 1592 -65.1 64090
37. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 1408 -47.7 613.1
38. <513A> ＧＸ防衛日株 1395 -43.5 952
39. <1571> 日経インバ 1327 -54.4 375
40. <1580> 日経ベア 1183 3.0 997.0
41. <1699> 野村原油 1023 -20.8 491.3
42. <2516> 東証グロース 905 8.6 592.0
43. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 840 -12.5 2155
44. <1577> 野村高配７０ 807 -45.3 54240
45. <1348> ＭＸトピクス 799 -66.2 3863
46. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 798 -21.1 1092
47. <1545> 野村ナスＨ無 790 -32.1 39640
48. <2624> ｉＦ日経年４ 779 38.6 5714
49. <2033> コスピブル 757 42.8 55020
50. <2870> ｉＦナ百Ｗベ 739 -43.6 10995
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
株探ニュース
