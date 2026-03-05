　5日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　248467　　 -33.5　　　 51160
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 53244　　 -28.4　　　　4687
３. <1321> 野村日経平均　　 44128　　 -39.1　　　 57440
４. <1360> 日経ベア２　　　 27743　　 -28.6　　　 115.2
５. <1458> 楽天Ｗブル　　　 18835　　 -51.9　　　 60890
６. <1615> 野村東証銀行　　 17316　　 178.2　　　 600.0
７. <1579> 日経ブル２　　　 17224　　 -48.8　　　 551.6
８. <1306> 野村東証指数　　 14745　　 -52.8　　　　3885
９. <1540> 純金信託　　　　 12078　　 -59.5　　　 24495
10. <1329> ｉＳ日経　　　　　9518　　　-8.6　　　　5715
11. <1542> 純銀信託　　　　　9035　　 -26.2　　　 37300
12. <2644> ＧＸ半導日株　　　8437　　 -14.9　　　　3239
13. <1671> ＷＴＩ原油　　　　7662　　 -15.2　　　　3992
14. <1320> ｉＦ日経年１　　　6281　　 -39.0　　　 57250
15. <1568> ＴＰＸブル　　　　6117　　 -54.8　　　 832.0
16. <1489> 日経高配５０　　　6057　　 -45.5　　　　3180
17. <1330> 上場日経平均　　　5971　　 -27.4　　　 57500
18. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　5210　　 -45.7　　　 379.5
19. <1346> ＭＸ２２５　　　　3997　　　13.3　　　 57140
20. <200A> 野村日半導　　　　3634　　　-4.3　　　　3168
21. <1459> 楽天Ｗベア　　　　3498　　 -41.7　　　　 189
22. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　3145　　 -35.3　　　 78540
23. <2036> 金先物Ｗブル　　　2982　　 -53.4　　　244500
24. <1308> 上場東証指数　　　2957　　 -52.8　　　　3845
25. <1356> ＴＰＸベア２　　　2665　　 -31.4　　　 141.4
26. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　2384　　　37.1　　　　 118
27. <1655> ｉＳ米国株　　　　2154　　 -46.5　　　 774.2
28. <314A> ｉＳゴールド　　　1882　　 -54.5　　　 383.1
29. <1305> ｉＦＴＰ年１　　　1865　　 -65.7　　　　3930
30. <2038> 原油先Ｗブル　　　1794　　 -17.4　　　　2025
31. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　1782　　　32.0　　　 56390
32. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　1770　　 -49.8　　　 74280
33. <1328> 野村金連動　　　　1718　　 -33.4　　　 19160
34. <1358> 上場日経２倍　　　1666　　 -38.2　　　 96940
35. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　1598　　 -61.3　　　2144.0
36. <1367> ｉＦＴＰＷブ　　　1592　　 -65.1　　　 64090
37. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　1408　　 -47.7　　　 613.1
38. <513A> ＧＸ防衛日株　　　1395　　 -43.5　　　　 952
39. <1571> 日経インバ　　　　1327　　 -54.4　　　　 375
40. <1580> 日経ベア　　　　　1183　　　 3.0　　　 997.0
41. <1699> 野村原油　　　　　1023　　 -20.8　　　 491.3
42. <2516> 東証グロース　　　 905　　　 8.6　　　 592.0
43. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 840　　 -12.5　　　　2155
44. <1577> 野村高配７０　　　 807　　 -45.3　　　 54240
45. <1348> ＭＸトピクス　　　 799　　 -66.2　　　　3863
46. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 798　　 -21.1　　　　1092
47. <1545> 野村ナスＨ無　　　 790　　 -32.1　　　 39640
48. <2624> ｉＦ日経年４　　　 779　　　38.6　　　　5714
49. <2033> コスピブル　　　　 757　　　42.8　　　 55020
50. <2870> ｉＦナ百Ｗベ　　　 739　　 -43.6　　　 10995
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)


株探ニュース