5日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比34.9％減の6078億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同34.3％減の4511億円だった。



個別ではＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ガソリン上場投資信託 <1691> 、ＷＴＩ原油価格連動型上場投信 <1671> 、ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ設備・人材積極投資企業２００ <1485> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ外国株式・ＭＳＣＩ <2513> 、グローバルＸ ステーブルコイン＆トークンビジネス <512A> など8銘柄が新高値。東証ＲＥＩＴ物流フォーカスＥＴＦ <489A> が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ 日経３００株価上場投信 <1319> が7.35％高、ＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> が7.15％高、ＮＥＸＴ 東証銀行業株価指数 <1615> が6.38％高、業界改革厳選ＥＴＦ地銀 <395A> が6.20％高、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＭＳＣＩジャパン <1653> が6.03％高と大幅な上昇。



一方、ＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> は9.12％安、ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> は5.31％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ＷＴＩ 原油上場 <1690> は4.83％安、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００ ダブルインバース <2870> は3.76％安と大幅に下落した。



日経平均株価が1032円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金2484億6700万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日の平均売買代金は2606億1900万円で、やや下回った。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が532億4400万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が441億2800万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が277億4300万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が188億3500万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が172億2400万円の売買代金となった。



