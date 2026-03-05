【RIZIN】6年ぶり参戦のミックス「秋元を倒して、朝倉未来を倒して、大みそかにシェイドゥラエフからベルトを奪う」
■『RIZIN.52』メディアデー（5日・都内ホテル）
メインイベントの第12試合で秋元強真と対戦する元ベラトール王者のパッチー・ミックスが、2日後に迫った6年ぶりのRIZINでの試合、そして年内の王座奪取にむけての意気込みを語った。
【動画】秋元強真「格闘技を始める前はビビリのサッカー少年」“同世代”那須川龍心と初対談
ミックスはアメリカのローカル団体でキャリアを重ね、2019年からベラトールに参戦。同年大みそかのRIZINとの対抗戦では元谷友貴に1ラウンド一本勝ち、さらに22年4月にはベラトールで堀口恭司にも判定勝ちを収めた。23年11月にはセルジオ・ペティスに勝利してベラトールのバンタム級チャンピオンとなった。
25年6月からUFCに参戦したが、初戦でマリオ・バティスタに0-3判定負け、10月の再起戦でもヤクブ・ヴィクワチにスプリット判定負けで、キャリア初の連敗に。今回からフェザー級に階級を上げてRIZINに再び参戦する。
対戦相手の秋元の実力評価について聞かれると「現時点ではそれはわからない。自分はこれまでマゴメド・マゴメドフとは2回、セルジオ・ペティス、ラウフェオン・ストッツなど世界レベルの強豪ファイターと戦ってきた。秋元も彼らと並ぶくらい強いファイターであることを望むよ」と冷静に分析。
秋元は19歳にしてすでにRIZINの中心選手であり、今回が2度目のメインを務めることについては「高校にも行かずにファイターとして戦うことを選び、RIZINで実績を残していることは評価できるよ」とリスペクトも示した。
今後のビジョンは「秋元を倒して、次は朝倉未来を倒して、大みそかには（ラジャブアリ・）シェイドゥラエフと対戦してベルトを奪いたい」と意欲も語った。正真正銘の“世界基準の強豪ファイター”は、RIZINでどんな強さを見せるのか。
