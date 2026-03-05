Snow Man佐久間大介、自身の組分けを予想″ハッフルパフ”「レイブンクローは絶対ない」
声優の小野賢章（36）、佐久間大介（Snow Man／33）が5日、東京・駐日英国大使館で行われた映画『ハリー・ポッター』25周年記念セレモニーに登壇し、「組分け帽子にどの寮に選ばれると思うか」という質問に答えた。
【全身ショット】ジャケットも似合う！杖を持ち呪文を唱える佐久間大介
この日はハリー・ポッターの吹替版声優である小野とハリー・ポッターの大ファンである佐久間が、本作の25周年を祝福。“ハリポタ愛”を語り合った。トークでは、「組分け帽子にどの寮に選ばれると思うか」という質問に、小野は「グリフィンドールって言っておかないと…」と長年ハリー役を演じた小野ならではの配慮がにじむ回答で笑いを誘った。佐久間も「いちファンとしてそうであってほしい」と笑いながら反応。小野は「アプリでの組分け診断はけっこう変わるんです。グリフィンドール以外はすべて入りました。でもグリフィンドールにはたどり着けなかった」と苦笑いした。
一方佐久間は「スリザリンに憧れているんで…」としつつ、「ハッフルパフですね」と回答。小野も「明るくて一緒にいて楽しい気持ちになるからハッフルパフが似合ってる」と共感を示した。続けて佐久間は「レイブンクローは絶対なさそう」とにやり。「賢くないといけないんで、メンバーで言うと阿部ちゃん。僕はハッフルパフでのほほんとやりたい」と語っていた。
ほかに、ワーナー・ブラザーズ・ディスカバリーのジェームズ・ギボンズ氏、駐日英国大使のジュリア・ロングボトム氏が登壇した。
