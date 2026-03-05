たくろう、苦労話をぶっちゃけ 忙しすぎてポニーテール状のパスタを食べる「本当は巻きたいのに」
『M-1グランプリ2025』王者のお笑いコンビ・たくろう（赤木裕、きむらバンド）が5日、東京・新橋の烏森神社で行われた『ザ・クロウ』（6日公開）の大ヒット祈願イベントに参加した。
【ソロショット】面影ない…別人級コスプレで登場した赤木裕
イベントでは、タイトルにかけて苦労話をすることに。仕事に関しては「楽しくやらせてもらっている」を明かしたが、きむらは「家に帰る時間がなくて。ご飯も簡単なものですます。パスタをレンジでチンしているんですけど、どうやってもうまくいかなくて。1本の大きな束でポニーテールみたいにできあがる。それを食べるのに苦労している。本当は巻きたいのにかじったり」と料理下手を告白した。赤木は「よく漫才でダメ出しされたのは『声が小さい』と。NSCは、1年間ずっと言われ続けた。その分、いっぱい発声練習して大きい声を出せるようになりました」としみじみと語っていた。
1994年に公開され、カルト的人気を誇る映画『クロウ／飛翔伝説』のリブート作品となる。たくろうは応援隊長としてヒット祈願に参加した。この日、赤木が主人公のエリック・ドブレン／ザ・クロウに、きむらがヒロインのシェリーに扮して登場。冒頭のあいさつも、きむらは「メガネのパーマ」とし、赤木も「不死身のダークヒーロー」と自己紹介ボケも『ザ・クロウ』バージョンとなった。
