ＩＭＰ．のリーダー・影山拓也がｔｂｃ東北放送「ひるまでウォッチン！」の人気コーナー「かげログ」に出演。ライブ会場がある利府町を巡った。

今回はグループ初のアリーナツアー宮城公演（２月１４、１５日に実施）を前に、会場のある利府町を訪問。冒頭から「お世話になっている宮城に少しでも恩返しできるような、最高な２日間にしたい」と並々ならぬ気合を見せると、ライブを待ちわびるファンを想い「ライブの前後にはぜひここへ！」と前のめりで呼びかける“熱血”ぶりを発揮した。

ジェラート店「Ｐａｔｉｓｓｅ ｍｏｕ ｍｏｌ ｍｏｌｌｅ」では、スタッフオススメの利府梨味と塩ミルク味のジェラートを試食し「梨だ！えぇすごい！すごい梨。だって目瞑って食べます…梨ですもん。それくらい梨の味が濃い」と仰天。塩ミルク味を食べると「ここまで塩を濃くしちゃって大丈夫なんですか？これ塩好きには本当にたまらない塩味。どうしてもジェラートとかになってくると塩味って紛れちゃうじゃないですか、全然塩出てきてる」と絶賛した。

続けてもう一つのオススメ品のマヨネーズ型の容器に入った「Ｃｈｕップリン」を試食することになり、番組スタッフから「影山さん、マヨネーズ吸ったことありますよね？」と質問されると「ないですよ！やりたかっですけどね」とした上で「ただ母が厳しくて。…もしかしてできちゃうってことですか？本当にマヨネーズみたい。お母さん見てないかな？大丈夫かな？」とドキドキしながら試食。「プリンだ！不思議なんですけどこの形といいこの感じがマヨネーズ過ぎてちゃんと味わうまでマヨネーズ！？と思っちゃいますねこれ。食感もマヨネーズに似てるけどめちゃめちゃ食べやすい。どんどん口の中で溶けていってくれるのでまろやかですし柔らかいです」と話した。

最後に訪れたのは森の中にあるカフェ「生石庵」。仙台麩の天ぷらと蒸し鶏を使ったライスバーガーを食べ「最高に美味いぞ…これはお宝発見レベル。すっげぇ美味い」と感動した様子。普段カフェにはよく行くのか尋ねられた影山は「こんな素敵なカフェはなかなか行く機会ないですけど。ただコーヒーが好きなのでテイクアウトが多いですね、コーヒーだけ買いますブラックです。大人なんで」と答えた。「恩返しがしたい」という熱い言葉通り、このロケ地はファンにとって最高の「聖地」となりそうだ。