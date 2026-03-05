タレントの井上咲楽が４日、日本テレビ系「上田と女が吠える夜」で、アンミカから「あんたにとってそこは死の家やで」と言われた賃貸物件で起こった出来事を打ち明けた。

賃貸物件に住んでいる井上は、何かあればすぐに引っ越せるというのが賃貸の魅力だと力説。そう考えるようになったのが、以前住んでいた家だった。

「一個前の家が、運気が良くなかったのか、半年しか住んでなかったけど、カード詐欺の被害に２枚あって。数百万円も使われる被害。あと、お湯を太ももにこぼして大やけどして、１カ月車椅子生活。植物もすぐに枯れちゃう」とその家に住んでいる間に起こった不幸を告白した。

あまりに続くため、アンミカに相談したところ「そこはあんたにとって死の家やで」「すぐに引っ越した方がいい」と助言され、すぐに引っ越しを検討。「その時に、芸人さんに家を紹介してあげる、運気いい家やでって。その家に引っ越してから、前の家では毎月のようにあった心霊ロケがあったがそれがパタッとなくなった」といい、上田晋也は「それはあなたが引き受けたから」と笑ってツッコミ。井上は「あと、そこに住んでから大河に出たり、ＣＭが決まったりした」と運気激変を主張していた。