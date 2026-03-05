歌手の島谷ひとみが5日、女子プロレスラーSareee（サリー）と異色タッグを組み、新曲「太陽神Prism」をリリースすることを発表した。

同曲は島谷にとって37枚目のシングル。発売日は3月22日。女子プロレス界で高い人気を誇るSareeeのメインテーマとして制作された楽曲で、同日に横浜武道館で開催されるデビュー15周年大会「Sareee−ISM Chapter X」で披露予定。

Sareeeは2005年発売の島谷のヒット曲「太陽神」を入場曲として長年使用してきた経緯があり、今回の新曲はその縁から誕生。長年同曲でリングに上がってきたSareeeのイメージを踏まえ、新たなメインテーマとして制作された一曲。

作曲は島谷ひとみをはじめとし、多くのアーティスト楽曲を手掛けているSHINGIIIIII、作詞は島谷とSareee、SHINGIIIIが担当。力強さと神秘性をあわせ持つサウンドに仕上がり、リングに立つSareeeの存在感をより際立たせる楽曲として完成。

島谷はデビュー以来、伸びやかな歌声と圧倒的な存在感で多くの音楽ファンを魅了してきた実力派。女子プロレス界のカリスマSareeeとのコラボは、音楽とプロレスという異ジャンルの融合として注目を集めそうだ。