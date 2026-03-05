６日開幕のミラノ・コルティナ冬季パラリンピックでは、長野県南相木村出身で佐久市在住の中島洋治選手（６１）が、車いすカーリング混合ダブルスに出場する。

中島選手は「信州でカーリングに出会い、自分の世界が広がった。故郷に恩返しをしたい」と金メダル獲得を目指す。（安田ななか）

車いすカーリングは、ストーンを棒で押し出して投球する点と投球後に氷をはくスウィーピングがない点を除けば、基本的なルールは健常者のカーリングと同じ。健常者とチームを組み対戦する機会も多い。中島選手は、「障害を問わず同じ場所で戦える。健常者とお前下手だなと笑い合えるのが楽しい」と魅力を語る。

幼少期から体を動かすのが好きで野球やゴルフなど様々なスポーツに取り組んできた。しかし、２３歳の時に交通事故で脊髄を損傷して両脚が麻痺（まひ）し、車いす生活に。特に趣味もなく、会社と自宅を往復するだけの日々が続いた。

３９歳のとき、仲間に誘われ、カーリングホールみよた（長野県御代田町）で行われた車いすカーリングの練習に参加した。「自分がまたスポーツをできるとは思ってもいなかった」。忘れていた情熱がよみがえった。チームに加入し、国内外に遠征するようになった。

２０１０年のバンクーバー大会に４人制で出場。その後パラからしばらく遠ざかったが、同県軽井沢町などで練習を重ね、雪辱の機会を待った。埼玉県出身の小川亜希選手（５０）とコンビを組み、混合ダブルスで自身１６年ぶりとなるパラ出場を決めた。

東信地域は、御代田町や軽井沢町に競技場があるなど、国内でも特にカーリングが盛んな地域として知られる。そこで生まれ育ったからこそ、車いすカーリングと出会えたと感謝している。「ここまで続けてこられたことは自分の財産。パラで活躍することで、競技の魅力を多くの人に知ってもらえれば」と意気込む。