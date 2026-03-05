昨年11月にYouTuber・ヒカルが運営権を引き継ぐ形となり話題となったピザチェーン「ナポリの窯」が5日、公式X（旧ツイッター）を更新。ネット上で拡散されているチェーン店舗に関する情報について声明文を発表した。

4日、暴露系インフルエンサー「DEATHDOL NOTE（デスドルノート）」が「労働基準法違反の疑い」として内部告発の内容を投稿。告発者の「社員・アルバイトは心身共に限界」「現在の労働環境は明らかな違法状態で、組織的に行われていると感じています」などの発言が5日現在で370万インプレッションを越える反響を呼んだ。

「ナポリの窯」公式Xは「当社に関するSNS投稿について」と題し「現在、SNS上において当社に関する投稿が拡散されており、NontitleH最終話の放送を前に、このような状況となっていることを重く受け止めております」とコメント。「また、日頃よりご利用いただいているお客様ならびに関係者の皆様には、ご心配をおかけしていることをお詫び申し上げます」と謝罪して「当該投稿には、時系列の異なる内容や一部資料のみが切り取られている可能性があることを確認しておりますが、現在、事実関係について社内外で確認を行い、慎重に調査を進めております」と説明した。

「投稿内で言及されている労働時間管理等については、現在、関係法令を遵守した運用を行っており、行政機関からの確認・調査等についても真摯に対応しております」とし「当社としても、従業員が安心して働ける環境づくりを最も重要な事項と考えております」と宣言。「調査の結果、改めて改善すべき点が確認された場合には、速やかに必要な対応を行ってまいります」とつづった。