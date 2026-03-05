昨季で現役引退した中田翔と今でも親交がある恩師が、元侍ジャパン主砲の意外な成長の軌跡について語った。

【映像】今とは全然違う？中田翔、少年野球時代の姿（実際の様子）

かまいたち（山内健司・濱家隆一）とゲストが、トピックから派生する「余談」を楽しむトークバラエティ『これ余談なんですけど…』。この日は、元侍ジャパンの中田翔、今成亮太、ココリコの遠藤章造が出演し、WBCの思い出や日本ハム時代の裏話など、多岐にわたる野球談議を繰り広げた。

番組内のVTRでは、中田が少年時代に在籍した「広島鯉城リトルシニア」の國吉和夫会長が登場した。今でも親交があるという恩師は、当時の様子について「最初は普通の子と一緒でね、別段そんな変わった子じゃなかった」と回想した。

「やっぱり野球が好きだったわ」

しかし、転機は小学4年生の頃に訪れたようで、「実質4年生になってからかね、グッと上がってきましたね」と、その急成長ぶりを明かした。そして、「（普通の子と比べて）やっぱり野球が好きだったわ」と、特にキャッチボールや打つことが大好きだったことを明かした。

また、中田の知られざる一面として「子どもにはホントに優しい」というエピソードも語られた。豪快なイメージのある主砲の、繊細で心優しい幼少期の余談に、スタジオは驚きと温かな空気に包まれた。