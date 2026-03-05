WBCが東京ドームで開幕

野球のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が5日、東京ドームで開幕した。1次ラウンド・プールCでオーストラリアが台湾に3-0で白星発進。今大会初めて配信するNetflixの“初陣”となり、その中継スタイルも明らかに。さまざまな声が寄せられた。

ついに幕を開けた野球の世界一決定戦。戦いと同時に注目されたのは、大会前に賛否あったNetflixの配信だ。

まず、視聴者の安心感につながったのは制作協力した日本テレビの存在だ。実況は巨人中継でおなじみのベテラン・村山喜彦アナウンサーが務め、わかりやすく聞きやすい語り口で実況。さらに画面に映る得点、イニング、選手名などのテロップも普段の日本テレビの中継と変わらない。X上には「ある意味安心なのか」「スコアも字幕もがほぼ日テレ仕様で安定してるなー」と安心感を覚える視聴者が目立った。

一方、やや驚きをもって受け止められたのはCMだった。イニング間を中心に民放と同じようなタイミングでCMが流れた。NetflixはWBCで巨額の放映権料を支払ったとされている。CMありは事前にアナウンスされていたものの、サブスクとしては見慣れない光景でもあり、X上には戸惑うファンも見受けられた。「Netflixもcmあるんだ」「ネトフリでCM入るの初めて見た」などの声があった。

開幕戦から手に汗を握る試合展開となったことはもちろん、平日昼間から台湾ファンを中心に満員となったこと、今シーズンから東京ドームの芝が張り替えられたことなど、視聴者の間で次々と話題になった。心配された回線のトラブルもなかったとみられ、試合を通して、X上には「画質結構いいし見やすくていいな」「画質めっちゃ綺麗だし滑らかで見やすい」と好評の声が多く見られた。

日本代表「侍ジャパン」の初戦は6日に行われる。



