「今日好き」松井芹、姉との幼少期ショットが話題「すでにイケメン」「面影ある」
【モデルプレス＝2026/03/05】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた松井芹が、3月5日までに自身のInstagramを更新。姉との幼少期ショットを公開した。
【写真】「今日好き」イケメン高校生「小さい頃から顔が整ってる」姉との幼少期ショット
松井は「僕とお姉ちゃん」と記し、自宅の玄関と思われる場所で撮影された姉との幼少期の写真を投稿。ボタンが4つ付いたライトグレーのブレザーと半ズボンの制服を身にまとい、姉と見つめ合ったり、頬に手を添えられて笑顔を見せたりと仲睦まじい姿が収められている。また、制服姿でピースサインをするソロショットなども載せ、「お姉ちゃんHBD」と姉の誕生日を祝福している。
この投稿は「天使すぎる」「すでにイケメン」「仲良しで可愛い」「小さい頃から顔が整ってる」「面影ある」と反響を呼んでいる。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。松井は「ドンタン編」「卒業編2025inソウル」「ニュージーランド編」「夏休み編2025」に出演した。（modelpress編集部）
