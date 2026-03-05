Ｊ２磐田は７日、アウェーでＪ２藤枝と対戦する。今季初の明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ静岡県勢対決に向け、５日に磐田市内で調整。Ｕ―２３日本代表ＭＦ川合徳孟（１９）が、親交のある藤枝ＤＦ永野修都（１９）とのＵ―２３日本代表対決に闘志を見せた。

３月３日に誕生日を迎え、１９歳となった川合。仲間から祝福も受け取ったという。１８歳でのラストプレーとなった前節（２月２８日）のＪ３福島戦では今季公式戦初スタメン。右サイドに入り、マークして来た相手をはがしてからの切り替えの速さなど、持ち味を披露した。新たな年齢で臨むのは、同じ県勢の藤枝との一戦だ。

ここまで４試合を終え、藤枝は２勝２敗の勝ち点７でＥＡＳＴ―Ｂグループ５位。一方の磐田は同６位で、２勝はいずれもＰＫ戦勝利のため勝ち点４にとどまる。「チームとして得点が取れていない。９０分で勝ち切る試合もなく、苦しい状況が続いている。その中でやはりゴールを取らないといけない。自分がゴールやアシストという形でチームに貢献できたらいい」と力を込めた。

藤枝の永野は、１月のＵ―２３アジア杯（サウジアラビア）で準決勝、決勝にフル出場して日本の２大会連続優勝に貢献した。センターバックやサイドバックに加え、ボランチでもプレーする万能型だ。「足元がすごくうまい。ビルドアップが本当に上手で、そこは注意しないといけない。それに加えて縦パスをどんどん差してくる選手なので、相手が前進してくる時には本当に気をつけないといけない」と警戒を強める。

海外遠征中はカードゲームのＵＮＯやトランプなどで親睦を深め、「ずっと一緒にいた」という間柄だが、「絶対に負けられない相手」とピッチ上では火花を散らす。（伊藤明日香）