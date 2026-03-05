歌手のＧＡＣＫＴが５日に自身のＸ（旧ツイッター）を更新。ミラノ・コルティナ五輪でフィギュアスケートペアで日本勢初の金メダルに輝いた「りくりゅう」こと三浦璃来（りく）、木原龍一組が、所属先の木下グループからそれぞれ２０００万円の報奨金を贈られたことについて、私見をつづった。

「うちのスタッフがこのニュースを見て、『すごーい！２０００万！』と言っているのを聞いて、正直ゾッとした」と書き出す。「りくりゅう」が所属先の木下グループを訪問し、それぞれ２０００万円の報奨金が贈られた…という内容の記事を添付した。

これについてＧＡＣＫＴは「世界一を取った二人に２０００万円。称えるのはいい。だが、、、人生を賭けて世界の頂点に立った人間への評価として、この金額は低すぎないか？」と私見。「【世界一】を取りに行くということ。それは『好きだから』や『趣味だから』で到達できる世界じゃないことくらい、どんなバカでもわかるはず。青春を削り、膨大な時間を注ぎ込み、文字通り人生を削って辿（たど）り着く場所。もちろん、人生を賭けてもそこに辿り着ける人間はほとんどいない。だからこそ思う。その人生を賭けた代償を考えればこれ、安すぎないか？」と、一人２０００万円が“安すぎる”と主張した。

「日本の国民性なのか、日本人は【努力の物語】が好きだ。だが、【勝者の価値】を本気で理解し、評価しているとは思えない。彼らの稼ぎは会社員のように定年まで続かない。現役の時間は恐ろしく短い。怪我やアクシデントで選手生命が突然終わることだってザラだ。つまり、短い現役期間の中で一生分の生活を作らなければならない世界に彼らは生きている。そして、そのほとんどの人たちは道半ばで諦めなければならない現実」と選手の苦労を想像。「そんな過酷な環境と現実の上で、世界の頂点に立った二人への評価がこの金額なのか？これで、子供たちはこの世界を目指すだろうか？子供は最初、【好き】という好奇心から夢を見る。だが、本気でやろうとした瞬間にこう言われる。『そんなことをやっても稼げないからやめなさい』そんな言葉を浴びせられる子供たちを想像してほしい。トップを作りたいなら、、、夢を追う意味や価値を次の世代に伝えたいのなら、拍手や称賛だけじゃ足りない。国も企業も、【覚悟のある評価】を示すべきじゃないか？」と考えをつづった。

報奨金２０００万円について「世界一に対する評価がこの程度なら、『夢を追え』と子供に言う資格なんて大人には存在しない。こんなことを考えるのが、ボクだけじゃないことを切に願うよ」と長文を締めくくった。