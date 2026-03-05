漫画家でタレントの山咲トオルが4日、インスタグラムを更新。人気タレントとの2ショットをアップし、ファンの反響を呼んでいる。



【写真】今にも画面から飛び出てきそう パワーと仲良し感がケタ違いな2ショット

山咲は「久しぶりに、はるな愛ちゃんとロケ(なないろ日和よ)」とテレビ東京の番組ロケの際に、タレント・はるな愛と撮影したものであることを説明。「『私達』が2人居ると、話が2倍ではなく、4倍はね上がっちゃったりしてネ。(番組ではカットだらけのボケと突っ込み、トスとアタックで、スタッフの皆さんらは爆笑なさってらっしゃったわ)」と盛り上がった軽妙なフレーズで伝えた。



はるなと言えば、半生を描いたNetflixの映画「This is I」が話題となっている。「愛ちゃんの顔を見ながら。 映画の世界的大ヒット！おめでとう！と。 色々と深い話なども出来たのが有り難かったわ。」と感慨深げにつづった。



「ロケスタジオの照明さんが、この1枚の為に照明という照明を全て集めて明るくして下さいました。」と記し、アップしたのが少々アップめの2ショット。1969年生まれの山咲、72年生まれのはるな、パステルカラーの春を感じさせ得るコーデの2人の顔にはしわひとつ見えない。



さらに、山咲ははるなから「コンプライアンスで、公共放送にて人様に『オネエ』と言うのもNG(差別)なんですって(自称はOK) う～む、何と言えばいいのか…難しいわね。」と聞かされ、驚いたことも明かしていた。フォロワーからは「キラキラしてるお2人に照明いらない」「美魔女だぁ」「春色のお洋服も素敵」の声。2人の親密な姿に、「楽しい掛け合いが目に浮かびます」とのコメントも寄せられていた。



（よろず～ニュース編集部）