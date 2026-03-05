女優のク・ヘソン（41）が発売した携帯用ヘアカーラー「KOOROLL」の価格を巡り、オンライン上で甲論乙駁が続いている。

ク・ヘソンは最近、自身のソーシャルメディアを通じてヘアカーラー「KOOROLL」の公式販売ホームページのリンクとともに価格情報を公開した。

「KOOROLL」の価格は1個1万3000ウォン（約1400円）で、送料は別途3000ウォンがかかる。2個セットは2万5000円で販売されている。

価格が公開されると、一部のオンラインコミュニティーでは「高い」という反応が出た。一般的なヘアカーラーは通常400〜500ウォン程度であり、一部の高価な製品でも4000〜5000ウォン台が多いためだ。

ク・ヘソン側によると、「KOOROLL」は一般的な円形のヘアカーラーとは異なり、平らに広げて携帯でき、使用する時は円形に曲げて髪を巻けるよう設計されているのが特徴だという。

形状固定機能を備えた特殊素材を使用しており、製造過程で4次加工まで外注で行われるため、原価負担が大きいことが分かった。単なるプラスチック製品ではないため、価格が高く策定されるほかないという説明だ。

ク・ヘソンは「KOOROLL」について、「初めて行う事業だが、単なる製品ローンチというよりはKカルチャーの現象学を拡張した作業だと見ている」と明かした。続けて「ヘアカーラーをつけたまま外出する人々のように、韓国社会でしか見られない独特な風景の叙事を込めた製品だ」と説明した。