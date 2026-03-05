日本勢男子3選手が自己ベスト更新！2連覇狙う中田璃士が1位、蛯原大弥3位、西野太翔4位【世界ジュニア男子SP】

3月4日からエストニア・タリンで開催中の世界ジュニアフィギュアスケート選手権。

日本勢の先陣を切ったのは中田璃士、西野太翔、蛯原大弥が出場した男子ショートプログラム。上位5人が80点台にのせるハイレベルな戦いとなった。

中田璃士がワールドレコードで首位発進

日本人男子史上初の2連覇を狙う中田は、自身も予想していたという最終滑走で登場。

前日練習では、ショートプログラムの曲かけをノーミスで終えると、4回転トーループ＋トリプルアクセルのコンビネーションや4回転フリップの練習も行っていた。「コンディションはすごくいい。追い込んできたのでできます」と話していた。

迎えたショートプログラム本番。

冒頭トリプルアクセルを出来栄え点2.86点で成功させると、その後もすべてのジャンプを完ぺきに決め、89.51点をマーク。

有言実行で、「4回転の神」イリア・マリニンが記録していた88.99点を塗り替え、ジュニアショートのワールドレコードを更新した。

キスアンドクライで自身の点数に驚いていた中田は、「後半少しばてちゃったけど、すべてのジャンプを完ぺきにできた」と演技を振り返った。

今年のジュニアグランプリファイナルで中田を破った韓国のソ・ミンギュも、完ぺきな演技で86.33点をマークし、中田と3.18点差の2位発進。

中田は「ここで出遅れなかったのが一番いいこと。いい練習もできているので自分を信じてやる」とし、フリーに向けて「最後までやり切るところを見てほしい」と話した。

最終滑走でグランプリファイナルのリベンジ狙う中田は、「勝ちにこだわって、ノーミスをして1位を取ります」と意気込んだ。

自己ベスト大幅更新の蛯原大弥が3位発進

3位発進を決めたのは、全日本ジュニア選手権3位表彰台の蛯原大弥。

前日練習では、仲のいい中田と西野との遠征を楽しんでいる様子を見せていた。

「ケガがあってしたい練習は積めなかったけど、その中で最大限できることを突き詰めてきた」と蛯原が話すように、ショートプログラムの曲かけ練習ではすべてのジャンプを着氷させ、しっかりと調整を行っていた。

「絶対に大丈夫。絶対いける」と口にしてから臨んだショートプログラム本番。

冒頭、トリプルアクセルを出来栄え点1.71点で成功させると、その後のジャンプもすべて着氷。ケガの影響を感じさせない完ぺきな演技で、自己ベストを大幅に更新する81.53点をマークした。

自身の演技を蛯原は「自分のベストな演技ができたと思うので、素直に練習してきてよかった」と笑顔で振り返った。

「フリーでもまたいい演技ができるように、気持ちとコンディションをしっかりとベストな状態に持っていけるようにしたい」

スモールメダルセレモニーでは銅メダルを見つめ終始嬉しそうな様子で、「メダルを見ると本物も欲しいと欲が出てきた」と初の世界ジュニアで表彰台を目指し向かうフリー。

蛯原は「4回転を失敗しても成功しても練習の成果を出せるようにやりたい」と意気込んだ。

4位につく西野太翔も自己ベスト更新

自己ベスト更新の納得の演技で4位発進したのは、全日本ジュニア選手権2位の西野太翔だ。

「エッジエラーがつかないルッツで点数を伸ばそうと思った」と、後半の連続ジャンプを3回転フリップ＋3回転トーループから3回転ルッツ＋3回転トーループに変更。

変更したコンビネーションジャンプを含め、前日練習で西野は、跳んだジャンプをほとんど決め、調子の良さをアピールしていた。

31番滑走で登場したショートプログラム本番。

冒頭、練習から入念に確認していたトリプルアクセルを出来栄え点2.06点で成功させると、ノーミスで笑顔のフィニッシュ。

「ジャンプ以外の部分も磨いてきた」と話すように、曲調に合った軽やかなステップシークエンスではレベル4を獲得した。

「緊張もなく滑ることができて、最後までしっかりまとめられたのがよかった」と自身の演技を振り返った西野。今シーズン初めから目標にしていた80点越えの81.14点をマークし、初の世界ジュニアで表彰台までわずか0.39点。

「すごくいい調子でフリーもできているので、練習の中でも確率を上げていけるように」と、調整して向かう勝負のフリー。

「自分の武器である4回転2本をしっかり決めれば点数もついてくる。自分ができることを最大限できるように頑張りたい」とフリーで巻き返しを狙う。

3選手がノーミスの演技で自己ベストを更新し、素晴らしいスタートをきった日本男子。フリーは日本時間の3月6日に行われる。