お笑いコンビ「ブラックマヨネーズ」の吉田敬（52）が、4日深夜放送の読売テレビ「吉田と粗品と」（水曜深夜1・09）に出演。噂話の影響力について語った。

同番組では、直属の上司が2、3年で替わるため、関係性を築くことに苦労しているという20代女性の悩みを受けた。これに吉田は、共通の趣味で仲良くなるパターンもあると伝えつつ、大嫌いなまま終わるケースもあると指摘した。

最悪の相性だったとしても「どうせ2、3年で変わるんやったら、それでええと思う」といい、「次、上に立った人が“前任のAさん”を大嫌いな可能性がある。その時に、その人にハマるやん」と説明した。

そして「俺、東京のスタッフさんで1人“嫌いやな”っていう人がいてて、ほうぼうで悪口を言うてた」と告白。「で、あるボートレース配信の現場の喫煙所で」と切り出した。

そこで1人の男性スタッフと遭遇。吉田は「会ったこともないカメラマン」だったが、その男性は「吉田さん、あの局のあの社員さん、嫌いなんですよね？」と確認。「俺も大っ嫌いなんですよ！」と打ち明けたという。

吉田は「“ですよね！”ってもう意気投合で、仲良くなれたみたいなんもある」という吉田に、「霜降り明星」粗品は「“アイツ嫌よな”みたいな話は最強ですからね」と納得していた。