独自コメント到着！島谷ひとみ、女子プロレスラー・Sareeeとタッグを組んだ新曲『太陽神 Prism』発売決定

唯一無二の歌声と圧倒的な存在感で、長きにわたり音楽シーンを彩ってきたアーティスト・島谷ひとみが、デビュー15周年を迎える女子プロレスラーのSareeeとタッグを組み、メインテーマとなるNEW SINGLE『太陽神 Prism』を3月22日にリリースすることが決定。さらに、同日に横浜武道館にて行われるSareeeデビュー15周年記念興行『Sareee-ISM』への出演も決定している。

Sareeeは、2005年発売の島谷のアルバム『Heart＆Symphony』に挿入されている『太陽神』を長きにわたり入場曲として使用していたが、今回のタッグを機に、今後のメインテーマは本楽曲に生まれ変わる。

Sareee自身の思いも歌詞に詰め込まれており、前作を超える壮大でパワフルな楽曲に仕上がった。

作曲は島谷をはじめとし、多くのアーティスト楽曲を手掛けているSHINGIIIIIIが担当。作詞は島谷、Sareee、SHINGIIIIIIと熱い思いが詰まった作品となった。今後のSareeeの活躍に注目だ。

【島谷ひとみ コメント】

sareeeちゃんは、長年私の『太陽神』という作品を入場曲として使ってくださっており、私も以前プライベートで試合を観に行った際、すごく嬉しかった日のことが懐かしいです。あれから幾年も経ち、ようやく彼女とお会いする機会があり、新たに『太陽神Prism』という形で今度は、タッグを組み一緒に作品を作り上げることができ光栄に思います。闘いに挑むプロレスラーsareeeの背中を押せる楽曲になっていると嬉しいです。私は一生プロレスラーsareeeを応援します！！