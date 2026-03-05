台湾代表に激震「離脱だったらかなり厳しくなる」…日本のライバルがまさかの黒星発進「これは大番狂わせやないか！」【WBC】

台湾代表の主将にアクシデントが起きた(C)Getty Images

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が3月5日、東京ドームで開幕し、1次ラウンドのプールCで台湾はオーストラリアと対戦。0-3で敗れた。

2024年プレミア12王者で、プールCでは日本の最大のライバルと目されていた台湾が黒星スタート。さらに、心配なのは6回にキャプテンの陳傑憲（チェン・ジェシェン）が左手付近に死球を受けて途中交代する場面があった。

平日にもかかわらず超満員となったスタンドからは、台湾ファンから大きなブーイングの嵐が起きた。結局、チェン・ジェシェンはそのまま途中交代となってしまった。

SNS上では「陳傑憲が死球で交代したのが台湾はどう響くかだなぁ 離脱だったらかなり厳しくなる」「グループ最大の敵だと思ってた台湾が初戦落とした」「これは大番狂わせやないか！」「オープニングにふさわしい面白い試合だった」と、さまざまな反応が寄せられていた。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]