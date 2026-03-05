佐久間大介、Snow Manのハリー・ポッター愛を明かす 小野賢章はまさかの渡英未経験を告白
声優の小野賢章（36）、佐久間大介（Snow Man／33）が5日、東京・駐日英国大使館で行われた映画『ハリー・ポッター』25周年記念セレモニーに登壇した。
【全身ショット】ジャケットも似合う！杖を持ち呪文を唱える佐久間大介
この日は長年ハリーポッターの吹替版声優を務めてきた小野とハリー・ポッターの大ファンである佐久間が、本作の誕生日の地・イギリスを象徴するこの場所で“ハリポタ愛”をトーク。イギリスをイメージしたチェックのジャケットで登壇した2人。小野は「ブリティッシュスタイルを意識しつつ、グリフィンドールカラーでまとめてみました」とし、佐久間は「チェックはイギリス。スリザリンが好きなんですよ。なので緑と黒でスタイリッシュにやらせていただきました」とコーディネートのポイントを明かした。
渡英経験を聞かれ、小野は気まずそうに「本当に申し訳ないんですけどなくて…一番行っておきゃなきゃダメだろうって思うんですけど…」とまさかの告白。佐久間も「えっ!?」と驚きの声をあげた。「行ってみたいところがあるんですけど、キングスクロス駅。9と4分の3番線で写真を撮りたい」と語った。
一方佐久間も「僕自身も行ってないんですけど」と苦笑いしつつ、「向井康二がロンドンにお仕事で行って9と4分の3番線で写真撮ったり、阿部ちゃんはプライベートで行ったりしてたのでいいなと思いました」と明かした。
佐久間は続けて「できれば2人で休暇が合えば一緒に行きたいですね。ハリー・ポッターの聖地巡りしたい」と小野との聖地巡礼旅行を希望。司会が「それ取材が入ってもいいですか？」と尋ねると、「となると旅費はタダですか!?」と目を輝かせた。
また、Snow Manメンバーの“ハリポタ事情”も。「ラウールが1年前くらいに全部見たって。ドヤ顔で『あのシーンどう思う？』って聞いたんですけど」と楽しそうに明かし、「世代が違ってもみんなに刺さる作品は素敵だなと思いました。関われてよかった、その場で見れてよかったなと思いました」とにっこり。
さらには「Snow Manってみんなハリー・ポッターを通っていて、みんなで『ハリー・ポッター』の話をしたこともあったんですよ」とし、「ラウールが見たって言ったときには、今からリハーサルするよっていうときにみんなでしゃべっていたら、行くときに『アクシオSnow Man』って行って動きました」と物体を術者の元へ呼び寄せる呪文を唱え楽しんでいたことも明かした。
セレモニーの終盤には、佐久間の「賢章くんに魔法をかけたい」という希望から、『ハリー・ポッター』シリーズに登場する、物体を浮遊させる呪文「ウィンガーディアム・レビオーサ」を２人で再現。杖を使って唱えた佐久間の呪文に小野がおなじみのハーマイオニーのセリフでノリノリに返し、全力で『ハリー・ポッター』の世界観を楽しんでいた。
ほかに、ワーナー・ブラザーズ・ディスカバリーのジェームズ・ギボンズ氏、駐日英国大使のジュリア・ロングボトム氏が登壇した。
【全身ショット】ジャケットも似合う！杖を持ち呪文を唱える佐久間大介
この日は長年ハリーポッターの吹替版声優を務めてきた小野とハリー・ポッターの大ファンである佐久間が、本作の誕生日の地・イギリスを象徴するこの場所で“ハリポタ愛”をトーク。イギリスをイメージしたチェックのジャケットで登壇した2人。小野は「ブリティッシュスタイルを意識しつつ、グリフィンドールカラーでまとめてみました」とし、佐久間は「チェックはイギリス。スリザリンが好きなんですよ。なので緑と黒でスタイリッシュにやらせていただきました」とコーディネートのポイントを明かした。
一方佐久間も「僕自身も行ってないんですけど」と苦笑いしつつ、「向井康二がロンドンにお仕事で行って9と4分の3番線で写真撮ったり、阿部ちゃんはプライベートで行ったりしてたのでいいなと思いました」と明かした。
佐久間は続けて「できれば2人で休暇が合えば一緒に行きたいですね。ハリー・ポッターの聖地巡りしたい」と小野との聖地巡礼旅行を希望。司会が「それ取材が入ってもいいですか？」と尋ねると、「となると旅費はタダですか!?」と目を輝かせた。
また、Snow Manメンバーの“ハリポタ事情”も。「ラウールが1年前くらいに全部見たって。ドヤ顔で『あのシーンどう思う？』って聞いたんですけど」と楽しそうに明かし、「世代が違ってもみんなに刺さる作品は素敵だなと思いました。関われてよかった、その場で見れてよかったなと思いました」とにっこり。
さらには「Snow Manってみんなハリー・ポッターを通っていて、みんなで『ハリー・ポッター』の話をしたこともあったんですよ」とし、「ラウールが見たって言ったときには、今からリハーサルするよっていうときにみんなでしゃべっていたら、行くときに『アクシオSnow Man』って行って動きました」と物体を術者の元へ呼び寄せる呪文を唱え楽しんでいたことも明かした。
セレモニーの終盤には、佐久間の「賢章くんに魔法をかけたい」という希望から、『ハリー・ポッター』シリーズに登場する、物体を浮遊させる呪文「ウィンガーディアム・レビオーサ」を２人で再現。杖を使って唱えた佐久間の呪文に小野がおなじみのハーマイオニーのセリフでノリノリに返し、全力で『ハリー・ポッター』の世界観を楽しんでいた。
ほかに、ワーナー・ブラザーズ・ディスカバリーのジェームズ・ギボンズ氏、駐日英国大使のジュリア・ロングボトム氏が登壇した。