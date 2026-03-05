たくろう、名前つながりだけで映画『ザ・クロウ』イベント 別人級コスプレで登場「お互いに半笑い」
『M-1グランプリ2025』王者のお笑いコンビ・たくろう（赤木裕、きむらバンド）が5日、東京・新橋の烏森神社で行われた『ザ・クロウ』（6日公開）の大ヒット祈願イベントに参加した。
【ソロショット】面影ない…別人級コスプレで登場した赤木裕
1994年に公開され、カルト的人気を誇る映画『クロウ／飛翔伝説』のリブート作品となる。たくろうは応援隊長としてヒット祈願に参加した。この日、赤木が主人公のエリック・ドブレン／ザ・クロウに、きむらがヒロインのシェリーに扮して登場。きむらは「メガネのパーマ」とし、赤木も「不死身のダークヒーロー」と自己紹介ボケも『ザ・クロウ』バージョンとなった。
自身の装いについて、赤木は「（『M-1』優勝後に映画イベントは）初めての経験で。こんなお化粧もさせていただいて」と話す。見慣れるまでは「お互いに半笑いに」なっていたという。司会からシェリーとして話題を振られると、きむらは「シェリーと認識していただけてよかったです」と苦笑いで、赤木は「シェリーはこんなんじゃなかった」とぽつり。赤木はメガネがない状態は「ファーストサマーウイカさんに似ている」と思ったそうだが、きむらは「メガネを掛けることによって武闘派の教育ママになってしまう」と話して笑わせた。
“たくろう”と“ザ・クロウ”と名前が似ていることから起用された。きむらは「うれしいし、ご縁を感じる。こういうお仕事がなかったら昔の作品も知らなかったので」と感謝。赤木も「名前つながりでお仕事いただけるのはありがたい。今後も名前つながりのイベントを」と吉田拓郎、巨人の石井琢朗二軍監督、GLAYのTAKUROといった“たくろう”との仕事に期待していた。
