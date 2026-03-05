野口五郎、昨年母との別れ 家族との約束でコンサート終演後に知る「もし何かあっても…」
歌手の野口五郎（70）が、6日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1：00）に出演する。
【写真】昨年デビュー55周年、記念ライブで熱唱する野口五郎
15歳で歌手デビューし、今年56周年を迎えた野口。56周年は「ゴロー」ということもあり特別な思いがあるという。今年2月には古希という節目も迎えた。『徹子の部屋』に23歳で初出演したときの貴重な映像を見ながら、これまでの歌手生活を振り返る。
昨年2月に最愛の母を亡くした。コンサートの初日の開演、約2時間前のことだった。妻には「母にもし何かあっても、コンサートが終わってから伝えてほしい」とお願いしてあった。何も知らない五郎は無事にコンサートを遂行し、その後、母との対面を果たした。母の訃報を伝えずに支えてくれた家族に感謝しているという。母は若い頃から歌手生活を支えてくれていたが、母に対してのある「ひと言」を今でも後悔していると明かす。
